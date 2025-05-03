США и Украина подписали "сделку о недрах" на фоне иллюзорного заключения близкого мира

Министры финансов США и Украины Скотт Бессент и Юлия Свириденко после подписания договора news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7136edf0-2ca1-43e3-b9b5-1241a699ba3d/conversions/52151145-29f2-4785-ac25-5bffab3814c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7136edf0-2ca1-43e3-b9b5-1241a699ba3d/conversions/52151145-29f2-4785-ac25-5bffab3814c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7136edf0-2ca1-43e3-b9b5-1241a699ba3d/conversions/52151145-29f2-4785-ac25-5bffab3814c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7136edf0-2ca1-43e3-b9b5-1241a699ba3d/conversions/52151145-29f2-4785-ac25-5bffab3814c8-xl-___webp_1920.webp 1920w Министры финансов США и Украины Скотт Бессент и Юлия Свириденко после подписания договора

США и Украина заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов (РЗМ) и других стратегических ресурсов, которое, по мнению ряда украинских политиков, укрепляет связи Киева с Белым домом.

Подписанное в условиях продолжающегося конфликта и сокращения военной помощи США, соглашение, как утверждают украинские СМИ, направлено на развитие потенциала Украины как экономического партнера Вашингтона. Однако его экономический характер и отсутствие гарантий безопасности вызывают вопросы о реальной выгоде для Украины, в то время как роль Беларуси в мирном урегулировании остается потенциально значимой.

Пункты соглашения, опубликованные в СМИ

Доступ к стратегическим ресурсам

США получают приоритетное право на добычу ключевых ископаемых на территории Украины, включая нефть, природный газ, уран, литий, редкоземельные металлы, золото и другие ценные ресурсы.

Льготы для американских компаний

Американские компании пользуются налоговыми преференциями, правом беспрепятственного вывода прибыли в долларах, защитой от изменений в законодательстве Украины, а также приоритетным доступом к лицензиям и участию в проектах с государственным и частным сектором.

Обязательства Украины

Украина гарантирует неизменность выданных разрешений, отказ от национализации ресурсов и выполнение соглашений с США независимо от изменений в законодательстве или политической власти.

Условия финансовых переводов

Украина не облагает налогами переводы средств в долларах и не препятствует их выводу американскими компаниями.

Юридическое превосходство соглашения

Соглашение обладает приоритетом над украинскими законами и применяется в случае любых противоречий с национальным законодательством.

Приоритетное право на контракты

США имеют право первого отказа в случае появления более выгодных предложений от третьих стран. Украина обязана предлагать контракты американской стороне в первую очередь.

Бессрочный характер соглашения

Соглашение действует до тех пор, пока обе стороны не примут совместное решение о его расторжении.

По данным западных СМИ, соглашение фактически предоставляет США контроль над украинскими недрами, поскольку ни Конституция Украины, ни Верховная Рада, ни президент не смогут расторгнуть сделку без согласия Вашингтона. При этом прибыль, на которую рассчитывали украинцы, будет минимальной, так как американские компании освобождены от налогов на добычу. Схема напоминает практику украинских олигархов, переводивших прибыль в офшоры, но теперь этим займутся американские фирмы без использования серых схем.

Соглашение требует ратификации в Верховной Раде, где, вероятно, его поддержит монобольшинство "Слуги народа". Однако договор носит сугубо экономический характер и не содержит гарантий безопасности для Киева, на которые рассчитывала администрация президента Украины.

Ключевую роль в реализации соглашения сыграет американская компания DFC (Международная финансовая корпорация развития), созданная во время первой каденции Дональда Трампа. В миссии DFC указано, что она специализируется на добыче полезных ископаемых для противодействия Китаю в стратегически важных сферах.

Указано на странице "О нас" сайта Международной финансовой корпорации развития США (DFC), государственного института финансирования news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bce9cbb5-8097-413b-ac24-d2412e9eb454/conversions/3fcf7530-5b5c-44fd-bd29-4d23f2e0fe40-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bce9cbb5-8097-413b-ac24-d2412e9eb454/conversions/3fcf7530-5b5c-44fd-bd29-4d23f2e0fe40-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bce9cbb5-8097-413b-ac24-d2412e9eb454/conversions/3fcf7530-5b5c-44fd-bd29-4d23f2e0fe40-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bce9cbb5-8097-413b-ac24-d2412e9eb454/conversions/3fcf7530-5b5c-44fd-bd29-4d23f2e0fe40-xl-___webp_1920.webp 1920w Указано на странице "О нас" сайта Международной финансовой корпорации развития США (DFC), государственного института финансирования

Также важно обратить внимание на американскую компанию, которая будет курировать Фонд - DFC, основанной ещё при первой каденции Трампа в качестве президента.

В миссии этой прямым текстом написано, что она специализируется на добыче полезных ископаемых для противодействия Китаю по стратегически важным направлениям.

Геополитический контекст и значение соглашения

Подписание соглашения прошло на фоне новостей о снижении вовлеченности США в украинский конфликт. После приостановки военной помощи 3 марта 2025 года и заявления госсекретаря США Марко Рубио 29 апреля о возможном отказе от роли посредника, Вашингтон переориентируется на экономические проекты, такие как доступ к РЗМ, для конкуренции с Китаем, доминирующим на этом рынке.

Геополитические последствия

Соглашение укрепляет роль США как ключевого партнера Украины, несмотря на сокращение военной поддержки. Это сигнал России, что Запад сохраняет влияние в регионе, переходя к экономическому сотрудничеству. Однако это может осложнить прямые переговоры между Россией и Украиной, вероятность которых оценивается как низкая.

Перспективы мира к 9 мая 2025 года

К началу мая 2025 конфликт остается неразрешенным, а позиции сторон непримиримы. Полноценное мирное соглашение к 9 мая 2025 года крайне маловероятно из-за сложности вопросов и отсутствия прогресса в переговорах. Временное прекращение огня или гуманитарные договоренности (например, обмен пленными) возможны, но до достижения полноценного мира еще далеко.

Роль Глобального Юга и Турции

Страны Глобального Юга, включая ЮАР, Бразилию и Египет, через платформу "Друзья мира" (создана в сентябре 2024 года) предлагают нейтральное посредничество, воспринимаемое сторонами как менее предвзятое, чем позиция Запада. Они могут предоставить площадку для переговоров, гуманитарную помощь и давление на стороны для достижения компромисса. ЮАР, например, активно выступает за деэскалацию и восстановление зерновых поставок.

Турция, благодаря опыту посредничества (например, зерновая сделка 2022 года), остается ключевым игроком. Анкара предложила Стамбул как площадку для переговоров, и ее нейтралитет делает ее приемлемой для обеих сторон. Турецкое посредничество может стать решающим при начале прямых переговоров.

Роль и место Беларуси в мирном урегулировании

Беларусь ранее играла важную роль в урегулировании конфликта, предоставляя площадку для переговоров, которые привели к Минским соглашениям 2014-2015 годов. Однако после того, как Украина отказалась признавать Александра Лукашенко, доверие Минска к Киеву резко снизилось.

Лукашенко неоднократно подчеркивал необходимость мирного урегулирования, заявляя в 2023 году, что у Украины нет иного пути, кроме переговоров с Россией. Он предлагал разработать новый мирный документ, но Киев не поддержал инициативы президента.

Отметим, что встречи Лукашенко с Владимиром Зеленским, в частности на II Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире 4 октября 2019 года, демонстрировали поддержку со стороны Лукашенко неопытному украинскому лидеру, фактически взяв на себя роль наставника для начинающего политика.

Несмотря на отказ Украины от белорусского посредничества, Беларусь сохраняет потенциал для участия в мирном процессе благодаря географической близости и связям Лукашенко с Москвой. Он способен влиять на Россию, побуждая ее к компромиссам, и предоставить территорию для переговоров, как это было с Минскими соглашениями.

Вероятность того, что Беларусь станет ключевым игроком в урегулировании, невелика - около 20%. Более вероятно, что Беларусь сыграет вспомогательную роль, предоставляя площадку для переговоров (например, в Минске) или организуя гуманитарные инициативы, такие как обмен пленными. Масштаб участия Беларуси в установлении мира в Украине будет зависеть от поддержки России и нейтральных посредников.

Также стоит отметить, что в марте 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий граждан Украины, находящихся в России "без законных оснований", до 20 сентября 2025 года либо легализоваться, либо покинуть страну. Это может быть интерпретировано как намерение Кремля завершить конфликт к осени и стимулировать возвращение украинцев на родину, в том числе для участия в президентских выборах. Если конфликт завершится, отмена военного положения в Украине позволит запустить избирательный процесс, и граждане, сохранившие украинское гражданство, смогут принять участие в голосовании.

В итоге наиболее вероятный сценарий - начало прямых мирных переговоров к осени 2025 года с перспективой замораживания конфликта или установления новых правил, которые устранят глубинные противоречия, ставшие причиной конфликта, и учтут национальные интересы России и Украины, не противореча при этом интересам Беларуси.