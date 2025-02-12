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США хотят знать, куда Киев тратит их деньги

Глава Белого дома Дональд Трамп направит в Украину министра финансов Скотта Бессента, который проведет в Киеве встречу с Владимиром Зеленским.

Помимо доступа американских компаний к редкоземельным металлам, темой переговоров станет спонсирование Киева.

Скотт Бессент намерен настоятельно потребовать от Зеленского отчет о растрате направленных Белым домом Киеву средств.

Трамп