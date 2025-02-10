США могут закрыть несколько консульств по всему миру для экономии средств

Администрация президента США Дональда Трампа может закрыть несколько консульств страны по всему миру, чтобы сократить расходы Госдепартамента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Согласно информации источников телеканала, речь идет о консульствах на тихоокеанских островах, в Канаде и Мексике, а также в Европе, в частности в Германии и Франции. NBC отмечает, что с этой инициативой уже ознакомился Трамп, но решение о сроках ее реализации пока не принято. Госдепартамент в свою очередь запросил у консульств сведения об их деятельности.