США начали размещать в Европе новейшее ядерное оружие. Речь идет о модифицированных гравитационных бомбах B61-12. Об этом сообщили в американском Национальном управлении ядерной безопасности.



Каждая из этих ядерных авиабомб с плутониевым сердечником обладает мощностью до 50 килотонн. Это втрое больше чем та, которая была сброшена на Хиросиму. Общее количество смертоносных снарядов, перемещаемых в Европу, не раскрывается.



По данным за 2023 год, около 100 тактических авиабомб предыдущей модели находились в подземных хранилищах на авиабазах союзников США по НАТО - в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции.



Основной арсенал ядерных авиабомб B61 при этом по-прежнему остается на территории континентальной части Штатов.