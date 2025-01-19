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США начали размещать в Европе новейшее ядерное оружие

США начали размещать в Европе новейшее ядерное оружие. Речь идет о модифицированных гравитационных бомбах B61-12. Об этом сообщили в американском Национальном управлении ядерной безопасности.

Каждая из этих ядерных авиабомб с плутониевым сердечником обладает мощностью до 50 килотонн. Это втрое больше чем та, которая была сброшена на Хиросиму. Общее количество смертоносных снарядов, перемещаемых в Европу, не раскрывается.

По данным за 2023 год, около 100 тактических авиабомб предыдущей модели находились в подземных хранилищах на авиабазах союзников США по НАТО - в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции.

Основной арсенал ядерных авиабомб B61 при этом по-прежнему остается на территории континентальной части Штатов.

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