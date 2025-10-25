3.67 BYN
США направили в сторону Венесуэлы атомный авианосец
Автор:Редакция news.by
Соединенные Штаты направили в сторону Венесуэлы свой крупнейший атомный авианосец "Джеральд Форд". На его борту истребители, а прикрывают флагман крейсер и 5 эсминцев. Как сообщили в Пентагоне, корабль с ударной группой займется борьбой с наркотрафиком.
Накануне президент Трамп допустил нанесение ударов по объектам производства запрещенных веществ на территории Венесуэлы. Причем согласовывать свои действия с конгрессом он, похоже, не собирается, заявили источники в американской администрации.
Президент Венесуэлы на это заявил, что Вашингтон готовит новую войну в Карибском бассейне. Для борьбы с агрессией США Николас Мадуро пообещал объединиться с Колумбией и другими странами Южной Америки.