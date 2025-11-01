США наращивает группировку вооруженных сил в Карибском море

Пока Трамп отвергает сообщения в СМИ о подготовке ударов по Венесуэле, США усиливают группировку вооруженных сил в Карибском море.

СМИ сообщают о прибытии туда ракетного крейсера Gettysburg. К северу от Венесуэлы уже курсирует группировка из крейсера, трех эсминцев, боевого корабля и атомной подлодки. Все они несут ракеты "Томагавк". Также в регионе находится группа из трех десантных кораблей, плавбаза сил специальных операций и катера береговой охраны.

На американской территории Пуэрто-Рико находится 16 истребителей, помимо прочей военной техники. Кроме того, авианосец Gerald Ford получил приказ прибыть к берегам Латинской Америки.

По данным СМИ, в тот же регион был дислоцирован еще один авианосец. Известно также, что США частично закрыли небо рядом с Пуэрто-Рико для гражданской авиации.