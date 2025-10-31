Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Венесуэла вооружается на фоне напряженных отношений с США

Власти Венесуэлы обратились к России, Китаю и Ирану с просьбой о военно-технической поддержке, сообщила Washington Post.

В Москву был передан документ с запросом о содействии в модернизации систем ПВО, восстановлении авиационной техники российского производства и закупке ракетных вооружений.

Также Каракас ведет переговоры с Пекином об углублении военного сотрудничества и с Тегераном - о поставках беспилотников и иных видов военной техники.

США передислоцировали два авианосца для возможного нанесения ударов по Венесуэле. Ранее газета Miami Herald сообщала, что администрация США приняла решение атаковать военные объекты на территории Венесуэлы в ближайшие дни или даже часы. Между тем Трамп отрицает, что рассматривает такую возможность.

