Венесуэла вооружается на фоне напряженных отношений с США

Власти Венесуэлы обратились к России, Китаю и Ирану с просьбой о военно-технической поддержке, сообщила Washington Post.

В Москву был передан документ с запросом о содействии в модернизации систем ПВО, восстановлении авиационной техники российского производства и закупке ракетных вооружений.

Также Каракас ведет переговоры с Пекином об углублении военного сотрудничества и с Тегераном - о поставках беспилотников и иных видов военной техники.