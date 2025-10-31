3.70 BYN
Венесуэла вооружается на фоне напряженных отношений с США
Автор:Редакция news.by
Власти Венесуэлы обратились к России, Китаю и Ирану с просьбой о военно-технической поддержке, сообщила Washington Post.
В Москву был передан документ с запросом о содействии в модернизации систем ПВО, восстановлении авиационной техники российского производства и закупке ракетных вооружений.
Также Каракас ведет переговоры с Пекином об углублении военного сотрудничества и с Тегераном - о поставках беспилотников и иных видов военной техники.
США передислоцировали два авианосца для возможного нанесения ударов по Венесуэле. Ранее газета Miami Herald сообщала, что администрация США приняла решение атаковать военные объекты на территории Венесуэлы в ближайшие дни или даже часы. Между тем Трамп отрицает, что рассматривает такую возможность.