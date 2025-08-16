США объявляют войну наркокартелям

Вооруженные силы США направили дополнительные средства в воды Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках борьбы с наркокартелями.

Как передает CNN, на Карибы направляются более 4 тысяч морских пехотинцев, атомная ударная подводная лодка, дополнительный разведывательный самолет, несколько эсминцев и ракетный крейсер. Дополнительные средства направлены на устранение угроз национальной безопасности США со стороны специально обозначенных наркотеррористических организаций в регионе, заявляют американские власти.