США перебросили шестой эсминец в район Персидского залива

Вашингтон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке: в район Персидского залива был переброшен шестой по счету эсминец. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

Издание уточняет, что теперь в регионе Ближнего Востока у США имеются один авианосец, шесть эсминцев и три корабля прибрежной зоны.