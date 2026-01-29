3.74 BYN
США перебросили шестой эсминец в район Персидского залива
Автор:Редакция news.by
Вашингтон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке: в район Персидского залива был переброшен шестой по счету эсминец. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
Издание уточняет, что теперь в регионе Ближнего Востока у США имеются один авианосец, шесть эсминцев и три корабля прибрежной зоны.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не исключает возможности проведения военной операции против Ирана. Он подтвердил, что США намерены продолжать наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с очередным витком напряженности вокруг Тегерана.