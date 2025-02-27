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США планируют ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
"Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25 %, и это затронет автомобили и все остальное", - заявил он в присутствии журналистов на первом заседании своего кабинета.
Трамп отметил, что Европейский союз не принимает американские автомобили и оказывает давление на США. "Европейский союз - это другой случай, нежели Канада, потому что они действительно воспользовались нами по-другому. Они не принимают наши автомобили", - сказал он.
Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США. "Давайте будем честными, Европейский союз был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель, и они с этим справились. Но теперь я президент", - подчеркнул Трамп.