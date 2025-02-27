США планируют ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

"Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25 %, и это затронет автомобили и все остальное", - заявил он в присутствии журналистов на первом заседании своего кабинета.

Трамп отметил, что Европейский союз не принимает американские автомобили и оказывает давление на США. "Европейский союз - это другой случай, нежели Канада, потому что они действительно воспользовались нами по-другому. Они не принимают наши автомобили", - сказал он.