США призвали своих граждан покинуть Ливан
США призвали своих граждан покинуть Ливан и воздержаться от поездок туда. Также по неподтвержденной информации израильских СМИ, верховный лидер Ирана Хаменеи был убит. При этом иранские медиа анонсировали его телевизионное обращение к народу в ближайшее время. Как сообщает агентство Reuters, министр обороны Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции могли быть убиты в результате ракетного удара.