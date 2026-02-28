Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

США призвали своих граждан покинуть Ливан

США призвали своих граждан покинуть Ливан

США призвали своих граждан покинуть Ливан и воздержаться от поездок туда. Также по неподтвержденной информации израильских СМИ, верховный лидер Ирана Хаменеи был убит. При этом иранские медиа анонсировали его телевизионное обращение к народу в ближайшее время. Как сообщает агентство Reuters, министр обороны Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции могли быть убиты в результате ракетного удара. 

Разделы:

В мире

Теги:

СШАИран