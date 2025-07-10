США возобновили поставки оружия в Украину

Как сообщили информагентства, возобновились поставки американского оружия в Украину. В первую очередь американцы отправили ВСУ крупнокалиберные снаряды и ряд других боеприпасов.

История с приостановкой поставок все еще покрыта тайной: Трамп настаивает, что без него такие вопросы никто не решает, но он передачу оружия не запрещал, а выяснить, кто это сделал, пока не было времени. Неофициальная версия гласит, что решение принял министр обороны Хегсет.

Трамп тем временем рассматривает возможность отправки в Украину еще одного американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Дональд Трамп, президент США:

"Они были бы рады. Они очень просили. Но это очень редкие системы, да и в Украину уже было отправлено много систем. Но они очень просили. Нам предстоит рассмотреть их просьбу. Но это дорогая, очень дорогая система. Жаль, что нам приходится тратить столько денег на войну, которая никогда бы не случилась, будь я президентом".