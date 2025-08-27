США выделят Польше кредит 4 млрд долларов на закупку американского оружия

США выделят Польше кредит 4 миллиарда долларов на закупку американского оружия - сообщили в Пентагоне.

В итоге общий объем кредитной поддержки Варшавы со стороны США за последние три года превысит 15 млрд.

Подчеркивается, что США считают Польшу одной из своих самых сильных и надежных союзниц в Европе. Страна находится на передовой линии восточного фланга НАТО и является лидером в области оборонных инвестиций.