США выделят Польше кредит 4 млрд долларов на закупку американского оружия

США выделят Польше кредит 4 миллиарда долларов на закупку американского оружия - сообщили в Пентагоне.

В итоге общий объем кредитной поддержки Варшавы со стороны США за последние три года превысит 15 млрд.

Подчеркивается, что США считают Польшу одной из своих самых сильных и надежных союзниц в Европе. Страна находится на передовой линии восточного фланга НАТО и является лидером в области оборонных инвестиций.

Сегодня Туск заявил, что военные расходы Польши в следующем году составят 55 млрд долларов.

