США выделят Польше кредит 4 млрд долларов на закупку американского оружия
Автор:Редакция news.by
США выделят Польше кредит 4 миллиарда долларов на закупку американского оружия - сообщили в Пентагоне.
В итоге общий объем кредитной поддержки Варшавы со стороны США за последние три года превысит 15 млрд.
Подчеркивается, что США считают Польшу одной из своих самых сильных и надежных союзниц в Европе. Страна находится на передовой линии восточного фланга НАТО и является лидером в области оборонных инвестиций.
Сегодня Туск заявил, что военные расходы Польши в следующем году составят 55 млрд долларов.