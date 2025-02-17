США выведут войска из Европы?

Итогом переговоров Путина и Трампа в Саудовской Аравии может стать вывод американских военных из стран Балтии и Восточной Европы. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечается, в Брюсселе опасаются того, что Белый дом перестал рассматривать ЕС в качестве союзника, на которого можно положиться. В рамках НАТО США разместили порядка 80 тыс. собственных военнослужащих. Самый агрессивный фланг альянса - восточный. Потеря там американкой военной протекции приведет к панике, особенно в маленьких странах Балтии.