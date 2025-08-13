3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Стало известно, что встреча Путина и Трампа пройдет на авиабазе в Анкоридже
Комментарии по поводу грядущих переговоров Путина и Трампа на Аляске множатся, хотя об их содержании пока остается лишь гадать.
Еще окончательно не решены даже некоторые вопросы по организации. При этом стало известно о решении, что встреча двух президентов пройдет на авиабазе в Анкоридже. А вот что точно известно, наблюдателей и комментаторов можно поделить на две группы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
"Я считаю, что эта реакция делится на две группы, на два качества. Первое - те здоровые силы, именно здоровые, я не говорю хорошие, плохие, правильные, здоровые силы, которые желают удачи, каких-то решений, которые могут привести к прорывным решениям. Желают добиться, достичь, урегулировать, договориться, обговорить и так далее. Вторые - это те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней".
Шансы на то, что Путину и Трампу удастся быстро прийти к мирному соглашению, конечно же, невелики. Поэтому, скорее всего, обсуждаться в Анкоридже будет весь комплекс российско-американских взаимоотношений.