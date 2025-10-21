Стало известно, когда планируется завершить реконструкцию автодороги М3 Минск-Витебск

Дорога загородом с машинами news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2032b386-836c-4d51-92b8-0b26390c911a/conversions/ba33255f-08f1-48c2-a78b-c0226453097b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2032b386-836c-4d51-92b8-0b26390c911a/conversions/ba33255f-08f1-48c2-a78b-c0226453097b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2032b386-836c-4d51-92b8-0b26390c911a/conversions/ba33255f-08f1-48c2-a78b-c0226453097b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2032b386-836c-4d51-92b8-0b26390c911a/conversions/ba33255f-08f1-48c2-a78b-c0226453097b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда трасса из Минска в Витебск станет четырехполосной, рассказал на пресс-конференции, посвященной Дню автомобилиста и дорожника, в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Сергей Леончик.

Дорога М3 имеет для Беларуси стратегическое значение: она ведет в сторону северных портов России. Масштабный ремонт начался в июне 2023 года. В 2024-м завершены работы на 15-километровом участке от Логойска до Плещениц. Обустроены бетонное покрытие, новый мост над рекой Гайна, развязка в районе Хатыни. Обновление трассы продолжается, чтобы она стала на всем протяжении четырехполосной.

"Для нас очень важен международный транспортный коридор в направлении портов Ленинградской области Российской Федерации, в который входят дороги М3 и Р46. Именно на этом направлении сегодня сконцентрированы основные усилия по реконструкции", - отметил Сергей Леончик.

В 2024 году кроме участка от Логойска до Плещениц открыт реконструированный участок дороги Р46 Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации протяженностью почти 30 км.

"В 2025 году работаем вблизи Плещениц. Будем двигаться в сторону границы Витебской и Минской областей. Там большой объем работ. Планируем их на предстоящую пятилетку - ближайшие 3-4 года", - рассказал Сергей Леончик.