3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Стало известно, когда планируется завершить реконструкцию автодороги М3 Минск-Витебск
Когда трасса из Минска в Витебск станет четырехполосной, рассказал на пресс-конференции, посвященной Дню автомобилиста и дорожника, в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Сергей Леончик.
Дорога М3 имеет для Беларуси стратегическое значение: она ведет в сторону северных портов России. Масштабный ремонт начался в июне 2023 года. В 2024-м завершены работы на 15-километровом участке от Логойска до Плещениц. Обустроены бетонное покрытие, новый мост над рекой Гайна, развязка в районе Хатыни. Обновление трассы продолжается, чтобы она стала на всем протяжении четырехполосной.
"Для нас очень важен международный транспортный коридор в направлении портов Ленинградской области Российской Федерации, в который входят дороги М3 и Р46. Именно на этом направлении сегодня сконцентрированы основные усилия по реконструкции", - отметил Сергей Леончик.
В 2024 году кроме участка от Логойска до Плещениц открыт реконструированный участок дороги Р46 Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации протяженностью почти 30 км.
"В 2025 году работаем вблизи Плещениц. Будем двигаться в сторону границы Витебской и Минской областей. Там большой объем работ. Планируем их на предстоящую пятилетку - ближайшие 3-4 года", - рассказал Сергей Леончик.
Дорога расширяется до четырех полос, что обеспечит комфортное движение, разделение потоков, повысит безопасность. При реконструкции применяются современные технологии, в том числе для защиты от диких животных. "Создается абсолютно новая дорога, безопасная. Используем цементобетон. Покрытие зарекомендовало себя с лучшей стороны, позволяет не вводить сезонные ограничения в жаркий период, выдерживает нагрузку в 11,5 т, не подвержено интенсивному износу. Не образовывается колейность, как на покрытии из асфальтобетона. В проект закладываются связи с местными дорогами, выезды к населенным пунктам, автобусным остановкам", - пояснил Сергей Леончик.