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Станоевич: Для Сербии участие в БРИКС - это серьезная возможность

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Фото ТАСС

Участие Сербии в БРИКС - это стратегический вопрос. Такое мнение высказал депутат парламента Сербии Драган Станоевич в проекте "Актуальное интервью".

"Правительство Сербии постоянно ведет курс на Евросоюз. Но нам Евросоюз ставит палки в колеса. И, собственно говоря, для того, чтобы стать членами ЕС, нам нужно отказаться от Косово и Метохии. Но, думаю, на этом перечень не остановится", - подчеркнул депутат.

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии:

"С экономической стороны, БРИКС - это союз государств, в котором больше 3 млрд человек участвуют в экономике, где можно реализовать свою экономическую политику, этот рынок имеет сумасшедший потенциал. И для небольшой Сербии - это серьезная возможность".

Актуальное интервью

Депутат отметил, что с политической стороны БРИКС - это объединение, которое не ставит условия перед государством. "Сейчас мы в парламенте будем создавать объединение депутатов, которые выступают за БРИКС", - рассказал Драган Станоевич.

Также политик высказался на счет того, что президент Сербии не приехал на саммит БРИКС Казани: "Он в этот день принимал Дональда Туска. Я думаю, что нет более стратегически важного направления, чем БРИКС, все остальное можно было перенести. Но я понимаю, что политика Вучича - это сидение на двух стульях, и в этом смысле я считаю, что это неправильный подход. Я понимаю, что нужно балансировать в этой ситуации, но боюсь, что наша валасть делает это в ущерб Сербии".

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