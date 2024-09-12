Станоевич: Для Сербии участие в БРИКС - это серьезная возможность

Фото ТАСС

Участие Сербии в БРИКС - это стратегический вопрос. Такое мнение высказал депутат парламента Сербии Драган Станоевич в проекте "Актуальное интервью".

"Правительство Сербии постоянно ведет курс на Евросоюз. Но нам Евросоюз ставит палки в колеса. И, собственно говоря, для того, чтобы стать членами ЕС, нам нужно отказаться от Косово и Метохии. Но, думаю, на этом перечень не остановится", - подчеркнул депутат.

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии:

"С экономической стороны, БРИКС - это союз государств, в котором больше 3 млрд человек участвуют в экономике, где можно реализовать свою экономическую политику, этот рынок имеет сумасшедший потенциал. И для небольшой Сербии - это серьезная возможность".

Депутат отметил, что с политической стороны БРИКС - это объединение, которое не ставит условия перед государством. "Сейчас мы в парламенте будем создавать объединение депутатов, которые выступают за БРИКС", - рассказал Драган Станоевич.