"Стена дронов" - Европа готовит новый план обороны от российской "агрессии"

Паранойя у западных политиков с каждым днем прогрессирует. Военная угроза с российской стороны - тема номер один любых совещаний, форумов или заголовков в СМИ. На этот раз европейские лидеры собрались, чтобы обсудить создание у границ ЕС "стены дронов". Что собой представляет новая фортификация - в выпуске "По форме".

Копенгаген собрал лидеров Евросоюза, чтобы обсудить усиление европейской обороны. Поводом стало нарушение воздушного пространства стран - членов альянса. На скамье "подсудимых" - Россия.

Фабула "обвинения" звучит так: в середине сентября российские дроны вторглись в польское воздушное пространство во время массированного обстрела Украины. Через несколько дней после этого три истребителя ВВС России в течение 12 минут без разрешения находились над пространством Эстонии.

Сколько поводов, чтобы собраться "большой" компанией и вновь обсудить "приговор" славянской державе. На этот раз идея саммита - закрыться от России "стеной дронов". Звучит пафосно, но что на самом деле представляет собой новая фортификация?

Звездный час Украины или мастер-класс от Владимира Зеленского. На саммите в Копенгагене президент "незалежной" объявил, что Вооруженные Силы Украины разворачивают в Дании миссию для распространения опыта защиты от дронов, которая в последующем станет ключевым элементом будущей европейской "стены дронов".

На этом фоне возникает логичный вопрос: как Украина будет учить Европу защищаться от дронов, когда ежедневно их ПВО не может сбить десятки, а то и сотни БПЛА? В одном из интервью, сразу после саммита, представитель украинского предприятия сообщил, что их страна готова не только поставлять технику ЕС, но и передавать опыт: обучение операторов, создание сертифицированных центров подготовки, совместные испытания и многое другое.

Что собой представляет европейская "стена дронов"? Речь идет о создании интегрированной системы противодействия беспилотникам, которая действовала бы в режиме реального времени. То есть это не физический барьер, а скоординированная сеть систем слежения за БПЛА за счет в том числе улучшения обмена информацией и данными.

Итогом встречи стало решение, что стене быть. Деньги готовы выделить любые, а именно страны-члены уже могут рассчитывать почти на 100 млрд евро кредитов из общего пакета в 150 млрд, заложенных под бюджет ЕС на оборону. В "начинку" фортификации войдут: передовые системы обнаружения, отслеживания и перехвата; сухопутные оборонительные средства, в частности противомобильные системы; морская безопасность Балтийского и Черного морей; космический мониторинг.

На саммит изначально не пригласили Венгрию и Словакию, которые фактически находятся в орбите Кремля, но затем передумали и все же позвали.

Эксперты утверждают, что создания "стены" - это не более, чем пиар-ход, маскирующий сложную реальность. Ажиотаж вокруг дронов может затмить более важную проблему: в Европе нет достаточной противовоздушной и противоракетной обороны, и она почти целиком полагается на США в области дальнобойных вооружений.

Еще одна сложность создания "данной фортификации" - в европейском воздушном пространстве постоянно находится значительное количество пассажирских и грузовых самолетов, что многократно увеличивает риски.

На создание стены может уйти год и больше. Пока восточные страны Европы пытаются защитить себя как могут. Например, Польша и страны Балтии планируют построить противодроновые сетки и бетонные бункеры для защиты своих энергосетей от атак российских дронов. Литва уже установила бетонную защиту от дронов на подстанции, расположенной всего в 20 км от границы с Беларусью, - она обеспечивает электроэнергией Вильнюс. Польский национальный оператор электросетей заявил, что хочет создать собственную вооруженную охранную службу и парк вертолетов для защиты линии электропередач с Литвой через Сувалкский коридор. Сюда можно добавить реализацию проекта "Восточный щит" вдоль границы с Союзным государством.