Стихия атакует Болгарию - наводнения и снегопады в один день
Болгария уже сутки пытается справиться сразу с двумя погодными напастями. На побережье обрушились дожди и сильный ветер, что привело к самым разрушительным последствиям. В континентальной части страны снегопады парализовали сообщение с десятками населенных пунктов. Наводнение на побережье стало причиной гибели по меньшей мере трех человек. Ушли под воду целые районы в городах Несебыр и Пловдив, в тяжелом положении находится весь Солнечный Берег.
Власти сообщают о серьезных разрушениях и десятках пострадавших. Одновременно в 20 регионах страны выпал снег. Сугробы парализовали движение по десяткам автомагистралей, прерваны доставка грузов и перевозка пассажиров. Власти объявили в пострадавших от стихии областях страны чрезвычайное положение.