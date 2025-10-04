Стихия атакует Болгарию - наводнения и снегопады в один день

Болгария уже сутки пытается справиться сразу с двумя погодными напастями. На побережье обрушились дожди и сильный ветер, что привело к самым разрушительным последствиям. В континентальной части страны снегопады парализовали сообщение с десятками населенных пунктов. Наводнение на побережье стало причиной гибели по меньшей мере трех человек. Ушли под воду целые районы в городах Несебыр и Пловдив, в тяжелом положении находится весь Солнечный Берег.