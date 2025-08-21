Стихия в Пакистане: из-за проливных дождей погибли свыше 700 человек

Наводнения и оползни, вызванные ливнями, стали причиной гибели более 700 человек в Пакистане, сообщает ТАСС, ссылаясь на издание The Dawn.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф охарактеризовал обрушившиеся на страну мощные ливни как Судный день.

"Более 350 наших братьев и сестер погибли только в Хайбер-Пахтунхва, а по всей стране число жертв превысило 700. Это своего рода Судный день", - заявил политик на встрече с пострадавшими от наводнений и оползней в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Шахбаз Шариф напомнил о разрушительных наводнениях 2022 года и подчеркнул, что уроки из той трагедии так и не были извлечены. Тогда наводнения затронули треть территории Пакистана, жертвами стихийного бедствия стали около 2 тыс. человек, а экономический ущерб составил 30 млрд долларов.

Премьер осудил строительство домов на берегах рек и в поймах, назвав это человеческой ошибкой, которая усугубила катастрофу.

"Ни в одной стране мира не разрешено строить в столь опасных местах", - подчеркнул он и заявил о необходимости ввести запрет на строительство в зонах риска.

Шахбаз Шариф пообещал собрать совещание с участием всех глав провинций и их администраций для принятия совместного решения по вопросам предотвращения бедствий и регулирования застройки.

Также премьер указал на роль обезлесения в усугублении последствий наводнений и призвал к решительным действиям против незаконной вырубки деревьев в Хайбер-Пахтунхва.

"Если бы деревья были на месте, они могли бы сдержать потоки воды и камней", - сказал он, предложив запустить общенациональное движение за защиту лесов.

Власти принимают усилия, которые направлены на сохранение жизней и минимизацию ущерба от стихии.

Ранее сообщалось о 660 погибших и 929 пострадавших в результате происшествий, связанных с сильными ливнями в пакистанских провинциях Хайбер-Пахтунхва, Пенджаб, Синд и ряде других.

Около 30 тыс. людей были эвакуированы и размещены во временных убежищах. Повреждено не менее 2,5 тыс. зданий, также нанесен значительный ущерб животноводству и сельскому хозяйству.