Стив Уиткофф встретится с Зеленским и евролидерами в Берлине 14 декабря

США, Украина и ЕС проведут новые переговоры по плану Трампа. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится в эти выходные в Берлине с Зеленским и главами Франции, Британии и Германии. Об этом пишет The Wall Street Journal.



Перед этим переговоры по проекту соглашения проведут советники по нацбезопасности Украины, Европы и США. Как уточняется, в мирном плане "остаются серьезные разногласия, особенно по поводу территорий".



Ранее сообщалось о встрече европейских лидеров и Зеленского в Париже, но по данным СМИ, она была отменена. Трамп заявил: США направят на встречу в Европе своего представителя лишь в том случае, если Вашингтон поймет, что эти переговоры будут результативными.