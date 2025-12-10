За последние 10 лет Франция сократила экспорт сельхозпродукции на 20 %. Теперь страна занимает не первое, а шестое место среди евростран в сфере агропроизводства. Даже экспорт вин, начиная с 2023-го, снижается на 5 % ежегодно, а обещанные Трампом 15-процентные пошлины могут и вовсе лишить Францию статуса главной винной державы. Особенно плачевными для французских крестьян стали годы двух каденций Макрона - именно он превратил страну в сельхоззадворки Евросоюза.