Страна вина и багетов теряет позиции сельхозсверхдержавы
Франция окончательно выпала из числа аграрных сверхдержав: впервые за последние полвека импорт продовольствия в страну превысил экспорт.
За последние 10 лет Франция сократила экспорт сельхозпродукции на 20 %. Теперь страна занимает не первое, а шестое место среди евростран в сфере агропроизводства. Даже экспорт вин, начиная с 2023-го, снижается на 5 % ежегодно, а обещанные Трампом 15-процентные пошлины могут и вовсе лишить Францию статуса главной винной державы. Особенно плачевными для французских крестьян стали годы двух каденций Макрона - именно он превратил страну в сельхоззадворки Евросоюза.
Граждане этих стран могут пересекать белорусскую границу через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска, также сохраняется безвизовый въезд через аэропорты Беларуси.
В Беларуси продлили безвиз для граждан 38 стран до конца 2026 года