Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по урегулированию конфликта в Украине

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Европейские страны должны быть участниками любых возможных переговоров по урегулированию конфликта в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД в формате "Веймарский треугольник плюс" (Франция, Польша, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Украина и Еврокомиссия), сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие шаги (по урегулированию конфликта в Украине. - Прим. БЕЛТА) вместе с нашими американскими союзниками", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте МИД Франции. В нем также указывается, что Украина и Европа должны принимать участие в любых переговорах.

Главы МИД считают, что "справедливый и прочный мир в Украине является необходимым условием для устойчивой трансатлантической безопасности".

Ранее за участие европейских стран в переговорах по Украине выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее мнению, сейчас необходимы решительные совместные европейские инициативы со стороны НАТО, его генерального секретаря Марка Рютте, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также со стороны всех европейских стран. Бербок заявила, что Европа сейчас "достигла решающего этапа в решении экзистенциального вопроса о мире и безопасности".