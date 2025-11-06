Страны ЕС создадут "военный Шенген" для быстрого перемещения войск и военной техники

Страны Евросоюза работают над созданием "военного Шенгена" для быстрого перемещения большого количества войск и военной техники. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM. Еврокомиссия представит соответствующий документ 19 ноября.

Утверждается, естественно, что все ради обороны и из-за угрозы исходящей якобы от Союзного государства. Но цель очевидна: превратить ЕС в единый военный лагерь с молниеносной логистикой. Фактически все это про подготовку к большой войне. Ведь армии и техника смогут перебрасываться в режиме "зеленого коридора".