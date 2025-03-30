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Строительство метро и поставки техники - выстраиваем сотрудничество между Беларусью и Новосибирском
28 марта 2025 года состоялось совещание Совета по деловому взаимодействию между правительствами Новосибирской области и Республики Беларусь под руководством Виктора Каранкевича и Андрея Травникова.
Как выстраивается сотрудничество на ближайшие годы? Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич раскрыл детали визита в Центральную Сибирь в "Актуальном интервью".
"В рамках визита мы посетили ряд промышленных предприятий, которые предоставляют интересы для субъектов хозяйственной Республики Беларусь - вопросы, связанные с нефтепереработкой, нефтедобычей. Уже между концерном "Белнефтехим" и этими предприятиями есть определенное направление, требующее дополнительной проработки. Это может быть в дальнейшем дополнительными сферами взаимодействия. Обсудили вопросы станкостроения. Мы также посетили одно из предприятий, производящее шпиндели, которые по качеству и по уровню не уступают мировым. Мы можем получать эти крупные узлы, необходимые для станкостроения, а в конечном итоге уже поставлять в Новосибирск конечные продукты в виде станков", - рассказал Виктор Каранкевич.
Заместитель премьер-министра Беларуси отметил, что затрагивались и вопросы строительства метро, была обозначена заинтересованность в дальнейшем проектировании и строительстве новых станций метро Дзержинской линии в Новосибирске. Белорусы участвуют в проектировании станций. Также мы заинтересованы с учетом накопленной компетенции и наличия возможностей в реализации самого строительства новых станций метро в Новосибирске.
Также был подписан ряд документов, контрактов на поставку сельхозтехники. Наши тракторы пользуются особым спросом в Новосибирске. "Здесь эксплуатируют тракторы МТЗ, они себя зарекомендовали как надежные и качественные. Мы сделаем все для того, чтобы эта техника в дальнейшем на полях в Новосибирске как раз удовлетворяла спрос и работала на благо именно тех граждан, которые здесь проживают", - подчеркнул Виктор Каранкевич.
Белорусские продукты питания пользуются огромным успехом в Новосибирске. Обсуждается возможность открытия ресторана белорусской кухни в регионе. Уже открыты магазины Брестского мясокомбината. "На данный момент планируется открытие если не магазинов, то отдельных стендов, где будет представлена продукция легкой промышленности. Это тоже одно из направлений, которое будет востребовано здесь, в Новосибирской области", - сказал заместитель премьер-министра Беларуси.