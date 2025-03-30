Строительство метро и поставки техники - выстраиваем сотрудничество между Беларусью и Новосибирском

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28 марта 2025 года состоялось совещание Совета по деловому взаимодействию между правительствами Новосибирской области и Республики Беларусь под руководством Виктора Каранкевича и Андрея Травникова.

Как выстраивается сотрудничество на ближайшие годы? Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич раскрыл детали визита в Центральную Сибирь в "Актуальном интервью".

"В рамках визита мы посетили ряд промышленных предприятий, которые предоставляют интересы для субъектов хозяйственной Республики Беларусь - вопросы, связанные с нефтепереработкой, нефтедобычей. Уже между концерном "Белнефтехим" и этими предприятиями есть определенное направление, требующее дополнительной проработки. Это может быть в дальнейшем дополнительными сферами взаимодействия. Обсудили вопросы станкостроения. Мы также посетили одно из предприятий, производящее шпиндели, которые по качеству и по уровню не уступают мировым. Мы можем получать эти крупные узлы, необходимые для станкостроения, а в конечном итоге уже поставлять в Новосибирск конечные продукты в виде станков", - рассказал Виктор Каранкевич.

Заместитель премьер-министра Беларуси отметил, что затрагивались и вопросы строительства метро, была обозначена заинтересованность в дальнейшем проектировании и строительстве новых станций метро Дзержинской линии в Новосибирске. Белорусы участвуют в проектировании станций. Также мы заинтересованы с учетом накопленной компетенции и наличия возможностей в реализации самого строительства новых станций метро в Новосибирске.

Также был подписан ряд документов, контрактов на поставку сельхозтехники. Наши тракторы пользуются особым спросом в Новосибирске. "Здесь эксплуатируют тракторы МТЗ, они себя зарекомендовали как надежные и качественные. Мы сделаем все для того, чтобы эта техника в дальнейшем на полях в Новосибирске как раз удовлетворяла спрос и работала на благо именно тех граждан, которые здесь проживают", - подчеркнул Виктор Каранкевич.