Стубб: Если страны ЕС не будут вести сплоченную внешнюю политику, мы проиграем ШОС
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что страны Запада могут проиграть Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не будут вести более сплоченную внешнюю политику, сообщает ТАСС.
"Мой посыл, адресованный не только европейским коллегам, но и в особенности США, заключается в том, что, если мы не будем проводить более сплоченную и достойную внешнюю политику, особенно в отношении стран Глобального Юга, таких как Индия, мы проиграем. Так что я думаю, что эта встреча в Китае (25 заседание Совета глав государств ШОС - прим. ТАСС) является хорошим напоминанием всему Глобальному Западу, что стоит на кону", - заявил Стубб в ходе встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки.
По мнению финского президента, ШОС пытается "подорвать единство" западных стран.
Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более 20 государств, в том числе Президент Беларуси Александр Лукашенко, и представители 10 международных организаций.