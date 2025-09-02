Стубб: Если страны ЕС не будут вести сплоченную внешнюю политику, мы проиграем ШОС

"Мой посыл, адресованный не только европейским коллегам, но и в особенности США, заключается в том, что, если мы не будем проводить более сплоченную и достойную внешнюю политику, особенно в отношении стран Глобального Юга, таких как Индия, мы проиграем. Так что я думаю, что эта встреча в Китае (25 заседание Совета глав государств ШОС - прим. ТАСС) является хорошим напоминанием всему Глобальному Западу, что стоит на кону", - заявил Стубб в ходе встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки.