Суд в Сан-Франциско признал неконституционным указ Трампа об ограничении выдачи гражданства

Апелляционный суд в Сан-Франциско счел юридически недействительным и неконституционным указ лидера Белого дома Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по рождению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

"Мы заключаем, что исполнительный указ лишен юридической силы, потому что он противоречит четкому изложению четырнадцатой конституционной поправки, дарующей гражданство всем лицам, родившимся в Соединенных Штатах", - говорится в документе.

Это первый случай, когда указ был признан неконституционным апелляционным судом. Ранее применение указа неоднократно блокировали суды низшей инстанции, но в конце июня Верховный суд ограничил их в таком праве. Решение апелляционного суда блокирует применение указа Трампа, теперь оспорить это решение президентская администрация может либо повторным рассмотрением в этом суде более широким составом судей, либо в Верховном суде.

После своей инаугурации 20 января Дональд Трамп подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. Он преподносился как "восстановление смысла и значения американского гражданства". Указ запрещал государственным ведомствам выдавать гражданство детям родителей, которые на момент рождения ребенка находились в Соединенных Штатах на незаконных основаниях.