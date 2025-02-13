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Судьбоносный сигнал - что пишут мировые СМИ о телефонном разговоре президентов России и США
Президент России Владимир Путин 12 февраля провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор продлился полтора часа, став первым прямым обменом мнениями между руководителями двух стран с февраля 2022 года. По итогам переговоров Дональд Трамп заявил, что у него и Путина в обозримом будущем может состояться личная встреча в Саудовской Аравии. Реакция мировых СМИ - в подборке ТАСС.
США
Defense News: "Президент Дональд Трамп перевернул трехлетнюю политику США в отношении Украины… После разговора представители Белого дома отказались уточнить, будет ли Украина участвовать в переговорах. Это стало потенциально драматическим сигналом относительно того, что Вашингтон и Москва могут работать над достижением соглашения о прекращении боевых действий на Украине в обход правительства этой страны. Это означало бы разрыв с курсом администрации Байдена, которая упорно настаивала на том, чтобы Киев был полноправным участником любого принятия решений".
Associated Press: "Тот факт, что Трамп вступил в переговоры с Путиным, может стать потенциально судьбоносным сигналом о том, что Вашингтон и Москва готовы искать способы заключить соглашение о прекращении боевых действий на Украине, действуя в обход правительства этой страны".
NBC News: "Возрождение потенциально позитивных отношений между США и Россией резко контрастирует с ситуацией последних четырех лет. Администрация Байдена за последние три года ввела масштабные санкции против России, а президент Джо Байден также утвердил многочисленные пакеты помощи Украине — как гуманитарной, так и военной".
The Washington Post: "В среду президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин поговорили по телефону: 90-минутный разговор положил начало новой главе в богатой истории их взаимоотношений, которые во время первого срока Трампа были драматичными и непредсказуемыми: в них были и безоговорочные дипломатические победы Путина, и моменты, когда Трамп проводил жесткую линию".
Newsweek: "Трамп заявил, что, вероятно, проведет первую встречу с Путиным после возвращения на пост президента в Саудовской Аравии, хотя конкретные планы еще не утверждены. Встреча лидеров в любой точке мира наверняка станет главным событием, однако особенно необычным был бы визит одного из них в США или Россию".
The New York Times: "Украинцы, по всей видимости, столкнулись с процессом, в котором у них мало рычагов влияния".
Bloomberg: "Телефонный звонок завершил череду событий, указывающих на намерение Трампа быстро выполнить свои предвыборные обещания и отказаться от подхода бывшего президента Джо Байдена, который принципиально избегал прямых контактов между США и Россией, отдавая при этом предпочтение контактам с Украиной".
Великобритания
The Economist: "Телефонный разговор вызвал страх и трепет в Киеве и других европейских столицах… Будущее поддержки Украины туманно".
Financial Times: "Телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа обозначил резкий поворот в отношениях между США и Россией на фоне признаков того, что Вашингтон сократит поддержку Украины после почти трех лет войны".
Германия
Frankfurt Allgemeine Zeitung: "Это серьезный разрыв с предыдущей политикой Запада в отношении Украины. Это во многом отвечает интересам Путина и ставит под сомнение многое из того, что было сказано и сделано в последние годы по этому вопросу европейскими странами, включая Германию. При таких обстоятельствах "победы" для Украины больше не будет".
Handelsblatt: "Заявление Трампа поставило европейских партнеров перед случившимся фактом. Вместо того чтобы, как обычно, выступить совместно как альянс НАТО в солидарности с Украиной, мы имеем дело с инициативой в стиле "сделка по-трамповски". И прежний принцип - принимать решения по Украине только вместе с Украиной - может растерять свою и без того увядающую актуальность. Политики в Брюсселе опасаются, что Трамп может быть готов сделать значительные уступки Путину — и все это за счет Европы".
Италия
La Repubblica: "Мы наблюдаем изменение динамики в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Диалог, который они начинают, выходит далеко за рамки вопроса Украины: он включает в себя Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект и экономические отношения. Это глобальная повестка дня, свидетельствующая о желании вместе переустроить планету".
Франция
Le Parisien: "Произошедшее впечатляющее ускорение застало врасплох украинские власти, которые находятся под максимальным давлением".
Китай
Asia Times: "У Трампа есть видение геополитической перспективы. Оно звучит примерно так: европейская безопасность важна, но Россия ей на самом деле не угрожает".
Бразилия
Diario do Povo: "Этот телефонный разговор сигнализирует об изменении американской стратегии… Сближение двух стран может означать существенный сдвиг в мировой дипломатии, особенно в отношении войны на Украине".
CNN Brasil: "План Трампа вынуждает Украину капитулировать перед Путиным".
Австралия
ABC: "Спустя всего три недели после начала своего второго президентского срока Трамп продолжает разрушать существующий статус-кво, и после его 90-минутного телефонного разговора с Путиным международная геополитика в очередной раз изменилась".
ABC: "Трудно точно сказать, как будет выглядеть мирная сделка, но мы уже точно знаем, что часть требований Украины исключена еще до начала переговоров… Это сокрушительный удар по Киеву".
The Sydney Мorning Herald: "Этот поворотный момент закрепляет реальность, которую Зеленскому стоит осознать: ему придется заключить сделку".