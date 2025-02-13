Судьбоносный сигнал - что пишут мировые СМИ о телефонном разговоре президентов России и США

Президент России Владимир Путин 12 февраля провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор продлился полтора часа, став первым прямым обменом мнениями между руководителями двух стран с февраля 2022 года. По итогам переговоров Дональд Трамп заявил, что у него и Путина в обозримом будущем может состояться личная встреча в Саудовской Аравии. Реакция мировых СМИ - в подборке ТАСС.

США

Defense News: "Президент Дональд Трамп перевернул трехлетнюю политику США в отношении Украины… После разговора представители Белого дома отказались уточнить, будет ли Украина участвовать в переговорах. Это стало потенциально драматическим сигналом относительно того, что Вашингтон и Москва могут работать над достижением соглашения о прекращении боевых действий на Украине в обход правительства этой страны. Это означало бы разрыв с курсом администрации Байдена, которая упорно настаивала на том, чтобы Киев был полноправным участником любого принятия решений".

Associated Press: "Тот факт, что Трамп вступил в переговоры с Путиным, может стать потенциально судьбоносным сигналом о том, что Вашингтон и Москва готовы искать способы заключить соглашение о прекращении боевых действий на Украине, действуя в обход правительства этой страны".

NBC News: "Возрождение потенциально позитивных отношений между США и Россией резко контрастирует с ситуацией последних четырех лет. Администрация Байдена за последние три года ввела масштабные санкции против России, а президент Джо Байден также утвердил многочисленные пакеты помощи Украине — как гуманитарной, так и военной".

The Washington Post: "В среду президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин поговорили по телефону: 90-минутный разговор положил начало новой главе в богатой истории их взаимоотношений, которые во время первого срока Трампа были драматичными и непредсказуемыми: в них были и безоговорочные дипломатические победы Путина, и моменты, когда Трамп проводил жесткую линию".

Newsweek: "Трамп заявил, что, вероятно, проведет первую встречу с Путиным после возвращения на пост президента в Саудовской Аравии, хотя конкретные планы еще не утверждены. Встреча лидеров в любой точке мира наверняка станет главным событием, однако особенно необычным был бы визит одного из них в США или Россию".

The New York Times: "Украинцы, по всей видимости, столкнулись с процессом, в котором у них мало рычагов влияния".

Bloomberg: "Телефонный звонок завершил череду событий, указывающих на намерение Трампа быстро выполнить свои предвыборные обещания и отказаться от подхода бывшего президента Джо Байдена, который принципиально избегал прямых контактов между США и Россией, отдавая при этом предпочтение контактам с Украиной".

Великобритания

The Economist: "Телефонный разговор вызвал страх и трепет в Киеве и других европейских столицах… Будущее поддержки Украины туманно".

Financial Times: "Телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа обозначил резкий поворот в отношениях между США и Россией на фоне признаков того, что Вашингтон сократит поддержку Украины после почти трех лет войны".

Германия

Frankfurt Allgemeine Zeitung: "Это серьезный разрыв с предыдущей политикой Запада в отношении Украины. Это во многом отвечает интересам Путина и ставит под сомнение многое из того, что было сказано и сделано в последние годы по этому вопросу европейскими странами, включая Германию. При таких обстоятельствах "победы" для Украины больше не будет".

Handelsblatt: "Заявление Трампа поставило европейских партнеров перед случившимся фактом. Вместо того чтобы, как обычно, выступить совместно как альянс НАТО в солидарности с Украиной, мы имеем дело с инициативой в стиле "сделка по-трамповски". И прежний принцип - принимать решения по Украине только вместе с Украиной - может растерять свою и без того увядающую актуальность. Политики в Брюсселе опасаются, что Трамп может быть готов сделать значительные уступки Путину — и все это за счет Европы".

Италия

La Repubblica: "Мы наблюдаем изменение динамики в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Диалог, который они начинают, выходит далеко за рамки вопроса Украины: он включает в себя Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект и экономические отношения. Это глобальная повестка дня, свидетельствующая о желании вместе переустроить планету".

Франция

Le Parisien: "Произошедшее впечатляющее ускорение застало врасплох украинские власти, которые находятся под максимальным давлением".

Китай

Asia Times: "У Трампа есть видение геополитической перспективы. Оно звучит примерно так: европейская безопасность важна, но Россия ей на самом деле не угрожает".

Бразилия

Diario do Povo: "Этот телефонный разговор сигнализирует об изменении американской стратегии… Сближение двух стран может означать существенный сдвиг в мировой дипломатии, особенно в отношении войны на Украине".

CNN Brasil: "План Трампа вынуждает Украину капитулировать перед Путиным".

Австралия

ABC: "Спустя всего три недели после начала своего второго президентского срока Трамп продолжает разрушать существующий статус-кво, и после его 90-минутного телефонного разговора с Путиным международная геополитика в очередной раз изменилась".

ABC: "Трудно точно сказать, как будет выглядеть мирная сделка, но мы уже точно знаем, что часть требований Украины исключена еще до начала переговоров… Это сокрушительный удар по Киеву".