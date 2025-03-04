Сумеет ли Евросоюз продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах? Европа начинает масштабную милитаризацию экономики. Еврокомиссия выступила с предложением резко нарастить инвестиции в военную промышленность и обеспечить значительное увеличение объема производимого оружия - в первую очередь снарядов и средств ПВО. На эти цели, а также на военную помощь Украине собираются направить как минимум 150 млрд евро в виде кредитов. С учетом этих денег в целом объем ассигнований на перевооружение должен достигнуть 800 млрд.

"Государства - члены ЕС должны быть готовы инвестировать больше в собственную безопасность, и налоговые возможности им это позволяют. Мы должны побудить их это делать. Мы предложим активировать национальные исключения из Пакта стабильности и роста. Это позволит государствам - членам ЕС значительно увеличить расходы на оборону, не увеличивая бюджетный дефицит. Если они увеличат расходы на оборону в среднем на 1,5 % ВВП, это даст дополнительный ресурс в объеме около 650 млрд евро в течение четырех лет", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.