Суммарная помощь ЕС Украине с начала конфликта составила почти 170 млрд евро
Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила о том, что суммарная помощь Евросоюза Украине с начала конфликта составила почти 170 млрд евро, включая 60 млрд на оружие. Об этом она рассказала на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможных "гарантиях безопасности" Киеву, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.
"Мы оказываем значительную поддержку Украине. Сейчас объем нашей помощи Украине составил уже почти 170 млрд евро. В том числе мы также выделили почти 60 млрд евро на поставки оружия, в частности, через Европейский фонд мира", - сказала она.
Хиппер добавила, что к концу 2025 года Киеву должны быть поставлены 2 млн снарядов калибра 155 мм.
Помимо этого, представитель ЕК напомнила, что с начала боевых действий обучение в ЕС прошли 80 тыс. украинских военных.
Что касается гарантий безопасности, по ее словам, сейчас этот вопрос "обсуждают национальные советники по безопасности ЕС и США".