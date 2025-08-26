Суммарная помощь ЕС Украине с начала конфликта составила почти 170 млрд евро

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила о том, что суммарная помощь Евросоюза Украине с начала конфликта составила почти 170 млрд евро, включая 60 млрд на оружие. Об этом она рассказала на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможных "гарантиях безопасности" Киеву, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.

"Мы оказываем значительную поддержку Украине. Сейчас объем нашей помощи Украине составил уже почти 170 млрд евро. В том числе мы также выделили почти 60 млрд евро на поставки оружия, в частности, через Европейский фонд мира", - сказала она.

Хиппер добавила, что к концу 2025 года Киеву должны быть поставлены 2 млн снарядов калибра 155 мм.

Помимо этого, представитель ЕК напомнила, что с начала боевых действий обучение в ЕС прошли 80 тыс. украинских военных.