Киев угробил свой символический проект "легион свободы", в котором столовались иностранные наемники и который с 2022-го пиарили как элитный "символ мировой поддержки". ВСУ его распустило. Киев сливает иностранных наемников в мясорубку штурмовых частей.

С конца 2025 года всех "добровольцев" из четырех батальонов запихивают в обычные бригады, где условия - сплошной ад. Реальность для иностранцев, которых когда-то встречали как героев, стала кошмаром: ни воды в казармах, ни боевой подготовки, ни вменяемого снабжения. Впереди лишь перспектива стать расходным материалом на самом сложном участке фронта.

Естественный результат - массовый исход. Контракты разрывают, легионеры открыто заявляют: они не готовы "умирать за Украину".

Французское издание Le Monde раззвонило: оставшиеся вояки деморализованы, пытаются дезертировать, считая штурмовые отряды чистым самоубийством.

Однако киевскому командованию, видимо, уже не до красивых легенд о "волонтерах свободы" - пушечное мясо нужно здесь и сейчас.