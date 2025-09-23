"Талибан" заявил о недопустимости возвращения США на базу Баграм

Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид категорически отверг возможность возвращения США на авиабазу Баграм. Этот комментарий стал ответом на заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил Афганистану "плохими вещами" в случае отказа передать базу под американский контроль, пишет РБК.

Авиабаза Баграм - часть территории Афганистана, она "ничем не отличается от любой другой части афганской земли", заявил Al Arabiya представитель талибов Забиулла Муджахид. Он подчеркнул, что Кабул никогда не согласится на передачу территории Соединенным Штатам.

Комментируя слова Трампа о том, что Кабул в случае отказа ждут "плохие вещи", Муджахид сказал, что Афганистан "20 лет переживал "плохие вещи" в условиях американской оккупации".

"Афганцы крайне болезненно относятся к оккупации, и ни один афганец никогда не позволит, чтобы его земля была захвачена или перешла под контроль чужаков ни на один дюйм", - сказал он.

Представитель "Талибана" добавил, что Афганистан готов к "рациональному" взаимодействию с Соединенными Штатами и хочет поддерживать отношения как с Вашингтоном, так и с Пекином.

О том, что США собираются вернуть оставленную в 2021 году авиабазу Баграм, которую "отдали даром", Трамп заявил на прошлой неделе на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Аэродром был построен в 1950 годы. В период советской кампании 1979-1989 годов он стал одним из ключевых пунктов размещения войск, с 2001 года Баграм перешел под контроль США. Американские войска покинули Баграм при выводе своей армии из Афганистана в 2021 году.

Президент США объяснял планы вернуть базу ее стратегическим расположением. По его словам, она находится "в часе езды от того места, где Китай производит свое ядерное оружие".

Позднее он сказал, что Вашингтон ведет переговоры с Кабулом о восстановлении военного присутствия на базе, отметив, что у американских властей "не было причин" отказываться от нее. И затем пригрозил "плохими вещами", если Афганистан не передаст Баграм под контроль Соединенных Штатов.

"Если они этого не сделают, вы узнаете, что сделаю я", - предупредил американский лидер.

Кабул отклонил требования Трампа. Правительство призвало Вашингтон не повторять "неудачный опыт прошлого", а "принять решение, основанное на реализме и рациональности".

Бывшие и нынешние американские чиновники в разговоре с Reuters сочли возвращение под контроль США авиабазы повторным вторжением войск в Афганистан, поскольку это потребует больших усилий для удержания. South China Morning Post отмечала, что желание Вашингтона получить базу может вызвать конфликт с Пекином из-за ее близости к ядерным объектам Китая.