Таллин отказался от предложения немецкого концерна построить завод по производству боеприпасов

Неожиданное прояснение в умах эстонских политиков. Таллин отказался от предложения немецкого концерна Rheinmetall построить в стране завод по производству боеприпасов. Причиной стали невыгодные условия: колоссальную сумму на строительство пришлось бы брать из карманов налогоплательщиков и без того обремененных сборами. Ко всему Rheinmetall навязывал покупку своей продукции, денег на которую в эстонском бюджете нет.