3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Таллин отказался от предложения немецкого концерна построить завод по производству боеприпасов
Автор:Редакция news.by
Неожиданное прояснение в умах эстонских политиков. Таллин отказался от предложения немецкого концерна Rheinmetall построить в стране завод по производству боеприпасов. Причиной стали невыгодные условия: колоссальную сумму на строительство пришлось бы брать из карманов налогоплательщиков и без того обремененных сборами. Ко всему Rheinmetall навязывал покупку своей продукции, денег на которую в эстонском бюджете нет.
На такие условия ранее согласилась Латвия. Rheinmetall построит Риге завод по производству артиллерийских боеприпасов. Она не будет иметь в нем контрольный пакет акций, а ко всему обязана будет закупать себе в убыток произведенное.