Польская армия превращается в сильнейшую в Европе

Польская армия под предлогом защиты от угрозы с востока стремительно превращается в сильнейшую армию Европы. Уже сейчас она численно превосходит все другие контингенты НАТО. Об этом пишет американская Wall Street Journal.

В будущем году страна потратит на оборону почти 5 % ВВП. Кроме того, недавно были заключены оружейные контракты на 50 млрд долларов с Америкой. Все это превращает Польшу в серьезного военного противника для любой армии Старого Света. При этом у страны есть исторические конфликты со многими государствами-соседями. В такой ситуации военный монстр заставляет опасаться даже тех, с кем Варшава пока сохраняет мир. Вот и Германия теперь вынуждена с опаской выслушивать требования поляков выплатить контрибуцию более триллиона евро.