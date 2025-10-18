Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Выставка редких видов кактусов и суккулентов проходит в Ботаническом саду

Миниатюрные и гиганты, редкие и популярные... Выставка "Кактусомания" в Центральном ботаническом саду показывает разнообразие кактусов и суккулентов. Собранные экземпляры родом из многих стран Африки, Северной, Центральной и Южной Америки. Выведены и новые формы. Участие принимают порядка 16 белорусских коллекционеров. Они рассказывают о самых интересных и редких растениях, а также делятся своим опытом с начинающими кактусоводами.

Не упустите возможность увидеть экзотические растения. Выставка продлится до 19 октября.

Разделы:

Общество

Теги:

Ботанический сад