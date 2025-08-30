Там, где Лукашенко, там рано или поздно государства находят общий язык - Клишевич

Сегодня роль Беларуси и политика нашего Президента как миротворца признаны во всем мире. Там, где присутствует Беларусь, там мир. Там, где Александр Григорьевич Лукашенко, там рано или поздно государства находят общий язык. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

На ближайшем саммите ШОС в Китае вопросы мира также будут одними из ключевых, считает парламентарий. "Это урегулирование конфликта между членами ШОС - Индией и Пакистаном. Уверен, что будут затронуты вопросы и урегулирование конфликтов в Восточной Европе, в Украине. Как раз наша политика, наши подходы здесь созвучны с подходами Китая. Взаимоуважительное отношение и максимальное приложение усилий для того, чтобы не только у нас рядом и в китайском регионе, но и в целом мире не было войн, не было кровопролития", - отметил депутат.