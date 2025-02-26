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Те, кто покинул страну в 2020-м, продолжают возвращаться
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42025-02-26T18:33:04.000000Z00
На фоне экономической и политической ситуации в Европе многие, в том числе и белорусы, которые искали в ЕС лучшей жизни, хотят вернуться домой. Те, кто покинул страну в 2020-м, продолжают возвращаться, в том числе и при содействии комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам совершения ими правонарушений. Как заявил генеральный прокурор страны, сейчас люди, пересмотрев свои взгляды, хотят быть чистыми перед законом и иметь возможность в любое время и без препятствий приехать в Беларусь, поэтому обращаются в комиссию.
Подробности возвращения Кирилла Данилькевича спустя 5 лет в Беларусь смотрите 27 февраля в "Актуальном интервью" на "Первом информационном".