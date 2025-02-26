На фоне экономической и политической ситуации в Европе многие, в том числе и белорусы, которые искали в ЕС лучшей жизни, хотят вернуться домой. Те, кто покинул страну в 2020-м, продолжают возвращаться, в том числе и при содействии комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам совершения ими правонарушений. Как заявил генеральный прокурор страны, сейчас люди, пересмотрев свои взгляды, хотят быть чистыми перед законом и иметь возможность в любое время и без препятствий приехать в Беларусь, поэтому обращаются в комиссию.