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Тегеран даст пропорциональный ответ на инициативу "евротройки" по активизации санкций
Иран пообещал дать пропорциональный ответ на инициативу "евротройки" (Великобритании, Франции и ФРГ) активизировать механизм snapback. Он подразумевает восстановление всех санкций Совета Безопасности ООН против Тегерана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя МИД исламской республики Эсмаила Багаи.
"Европейские страны, которые постоянно пытаются использовать этот механизм snapback в своих интересах, сами грубо нарушили свои обязательства по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.) и не смогли выполнить их, поэтому у них нет никакой юридической или этической основы для активации этого механизма", - отметил Багаи на еженедельном брифинге. По его словам, Иран даст пропорциональный ответ в случае активации "евротройкой" данного механизма.
Процедура snapback, предусмотренная СВПД по иранской ядерной программе, подразумевает восстановление всех санкций СБ ООН против Тегерана в связи с его ядерной программой, снятых по условиям принятого в 2015 году СВПД.