Тегеран даст пропорциональный ответ на инициативу "евротройки" по активизации санкций

Иран пообещал дать пропорциональный ответ на инициативу "евротройки" (Великобритании, Франции и ФРГ) активизировать механизм snapback. Он подразумевает восстановление всех санкций Совета Безопасности ООН против Тегерана. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на заявление официального представителя МИД исламской республики Эсмаила Багаи.

"Европейские страны, которые постоянно пытаются использовать этот механизм snapback в своих интересах, сами грубо нарушили свои обязательства по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.) и не смогли выполнить их, поэтому у них нет никакой юридической или этической основы для активации этого механизма", - отметил Багаи на еженедельном брифинге. По его словам, Иран даст пропорциональный ответ в случае активации "евротройкой" данного механизма.