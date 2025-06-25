Тегеран заявил о серьезных повреждениях на ядерных объектах из-за атак США

Подробностей об их состоянии не сообщается. Неизвестным в том числе остается ущерб завода в Фордо, который считается наиболее защищенным в Иране. Тем не менее ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Тегеран проинформировал МАГАТЭ о принятии мер по защите запасов обогащенного урана.