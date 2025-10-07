3.68 BYN
The New York Times: Трамп прекращает переговоры с Венесуэлой
Риск военной эскалации в Южной Америке - президент США распорядился прекратить все усилия по дипломатическому урегулированию отношений с Венесуэлой, пишет The New York Times.
По данным издания, Белый дом уже разработал планы возможных боевых действий, в том числе операции по "свержению правительства Николаса Мадуро". Вашингтон обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком.
В то же время власти Боливарианской Республики не оставляют попыток наладить отношения. Накануне Каракас предупредил США о плане ультраправых заложить взрывчатку в здании американского посольства в Каракасе. Здание остается закрытым после разрыва дипломатических отношений США с Венесуэлой в 2019 году. Сообщается, что провокаторы пытались выдать себя за сторонников президента Мадуро.