The New York Times: Трамп прекращает переговоры с Венесуэлой

По данным издания, Белый дом уже разработал планы возможных боевых действий, в том числе операции по "свержению правительства Николаса Мадуро". Вашингтон обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком.

В то же время власти Боливарианской Республики не оставляют попыток наладить отношения. Накануне Каракас предупредил США о плане ультраправых заложить взрывчатку в здании американского посольства в Каракасе. Здание остается закрытым после разрыва дипломатических отношений США с Венесуэлой в 2019 году. Сообщается, что провокаторы пытались выдать себя за сторонников президента Мадуро.