The Telegraph: госдолг Британии близок к 100 % ВВП
Автор:Редакция news.by
Поддержка Украины имеет свою цену - госдолг Британии превысил исторический максимум за 20 лет в три раза, в том числе из-за помощи "незалежной".
Сумма долговых обязательств Соединенного Королевства достигла практически 100 % ВВП, это стало самой высокой динамикой среди развитых стран, пишет The Telegraph.
Аналогичные темпы увеличения госдолга фиксировались только в экономике Испании и США. На фоне неспособности сменяющих друг друга правительств жить по средствам страна, по сути, находится на грани коллапса.