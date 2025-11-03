Смотреть онлайнПрограмма ТВ
The Telegraph: госдолг Британии близок к 100 % ВВП

Поддержка Украины имеет свою цену - госдолг Британии превысил исторический максимум за 20 лет в три раза, в том числе из-за помощи "незалежной".

Сумма долговых обязательств Соединенного Королевства достигла практически 100 % ВВП, это стало самой высокой динамикой среди развитых стран, пишет The Telegraph.

Аналогичные темпы увеличения госдолга фиксировались только в экономике Испании и США. На фоне неспособности сменяющих друг друга правительств жить по средствам страна, по сути, находится на грани коллапса.

