The Telegraph: полиция Лондона может начать вооружать рядовых сотрудников

Согласно внутреннему отчету, полиции следует рассмотреть возможность регулярного вооружения сотрудников полуавтоматическими пистолетами для защиты от "растущей угрозы их жизни". Поводом для пересмотра правил стали серьезные инциденты, включая нападение в 2022 году, когда двое полицейских получили тяжелые ножевые ранения в центре Лондона.