The Telegraph: полиция Лондона может начать вооружать рядовых сотрудников
Автор:Редакция news.by
Лондонская полиция, пишет The Telegraph, может начать вооружать рядовых сотрудников.
Согласно внутреннему отчету, полиции следует рассмотреть возможность регулярного вооружения сотрудников полуавтоматическими пистолетами для защиты от "растущей угрозы их жизни". Поводом для пересмотра правил стали серьезные инциденты, включая нападение в 2022 году, когда двое полицейских получили тяжелые ножевые ранения в центре Лондона.
Сегодня огнестрельное оружие в британской столице доступно только офицерам специализированных подразделений. Большинство полицейских патрулируют улицы, имея при себе лишь рации и газовые баллончики.