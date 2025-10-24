Токио намерен заключить мирный договор с Москвой

Япония готова к диалогу с Россией. Новый премьер Санаэ Такаити заявила о намерении заключить мирный договор, несмотря на геополитическую напряженность.

В своей первой программной речи Такаити обозначила курс на урегулирование территориального спора с Россией и подписание мирного договора.

Соглашение между Москвой и Токио не подписано с конца Второй мировой войны, и разногласия по Курильским островам остаются камнем преткновения. Тем не менее, японский МИД подтвердил, что страна сохраняет стремление к дипломатическому решению.