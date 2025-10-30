Западные политики взвалили на себя высокую миссию защиты от Союзного государства. Есть и первые поражения у стран НАТО - экономические. Однако не иссякает воля либеральных чиновников затянуть пояса своих народов и перевести противостояние в армейскую плоскость.

Все-таки обошли литовцы белорусов, которые думали, что соседи больше не сочинят, не увидят причин опасаться нас, лютых агрессоров. Белорусская армия и учения подальше от границ проводит, и наблюдателей приглашает, и к диалогу призывает, а оборонный бюджет Минск так вообще единственный в регионе аномально не увеличивает.

Так нет же, литовцы разоблачили Беларусь, они выяснили - все это, все добрые шаги страны - прикрытие, маскировка злых намерений. Белорусы умиротворенно улыбались, а сами - готовили коварную диверсию с использованием новейшего после мигрантов инструмента агрессии - воздушных шаров!

Метеозонды теперь в повестке дня наравне с "Томагавками". Тут ведь какая еще арифметика - если бои в Украине остановятся, разрядка наметится в Европе, как жить тогда властям в Вильнюсе и Варшаве? На чем зарабатывать акторам? Зачем они нужны, если не для противостояния Союзному государству? У них, оказывается, напряжение не спадает, враг у ворот - и метеозонды в Литве подчеркивают тяжесть миссии по сдерживанию Минска.

Так ведь и более западные страны вторжения ждут, благо еще не Канада. Во Франции, тонущей в политическом кризисе, проблемы с бюджетом обосновывают необходимостью противостоять Москве. Потому и на социальных выплатах приходится резко экономить. На трибуну Париж недавно выставил начальника Генштаба, который мужественно призвал ускоренно перевооружаться перед лицом атаки с Востока, и это не комедия.

Фабьен Мандон, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции:

"Главная задача, которую я поставил перед вооруженными силами, - быть готовыми к шоку через 3-4 года".

К слову, генсек НАТО Рютте тоже недавно щеголял цифрами. По его расчетам, нападение на альянс произойдет в течение 5 лет. А немцы уже сегодня подсчитывают возможные потери со всей педантичностью.

Ральф Хоффман, глава Центральной медицинской службы Бундесвера:

"Число раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых примут участие немецкие войска. Реалистично можно говорить о цифре порядка тысячи раненых в день".

Несмотря на некоторый сюрреализм подобных умозаключений, ужас таится даже не в близких сроках конфликта или цифрах потерь - это все же прогноз, дело неблагодарное. Важно то, что прямо сейчас население Европы ментально готовят к войне, навязывают убеждение о неизбежности кровопролития.

Это же касается и оружия. Можно, конечно, ехидно посмеиваться в эфирах касательно ПВО соседей, которая не снискала славы в борьбе с беспилотниками и шарами. Однако каким будет итог? Известно каким - выделение средств на вооружение, воровство при закупках и все же поставка боевой техники к нашим рубежам.

Подобный вариант и рассматривает белорусская армия. Войска сегодня должны обладать мобильностью похлеще, чем у западных политиков. Поэтому и идет подготовка на максимальных скоростях. Если защита, то подвижная, если решение, то нестандартное.

"Батальон получил задачу организовать маневренную оборону, организовать засадные действия, чтобы при появлении передового отряда противника его уничтожить, заставить авангард ввести в бой, а также нанести ему огневое поражение", - объяснил военнослужащий механизированной бригады.

Еще одна особенность учебы в полях - работа в условиях, когда оппонент оснащен по последнему слову техники. Предполагается, что в этом компоненте не всегда и не везде у Беларуси есть преимущество, поэтому подключаем все резервы для успеха.

"Стараемся перемещать машины командирские, устанавливать резервные источники связи и устанавливать связь на нескольких радиостанциях, так как они находятся в разных местах, не везде проходит подавление. Стараемся довести до 100 % радиосвязь", - подчеркнул военнослужащий подразделения связи.

Расстояние между гибридной и горячей войной в Европе сокращается, во многом - усилиями ЕС. Евросоюз уверенно идет по ступенькам, но вниз. Это касается, прежде всего, экономики. Нас обвиняют в падении. Вернее, объясняют свои неудачи нашей воинственностью.