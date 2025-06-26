Товары и услуги в Украине за год в среднем стали дороже на 16 %

" С мая 2024 года цены почти на все выросли на Украине на 16 % ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале одного из информационных агентств.

На сопровождающей публикацию инфографике указано, что больше всего за год подорожали продукты питания и безалкогольные напитки: более чем на 22 %, цены на недвижимость, коммунальные услуги и газ выросли на 20,1 %, на третьем месте - услуги связи, которые подорожали на 18,5 %. Табачные изделия и алкогольные напитки стали дороже на 18,3 %, рост цен на медицинские услуги, образование и рестораны составил от 12 % до 15,2 %, при этом одежда и обувь подешевели почти на 5 %.