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Товары и услуги в Украине за год в среднем стали дороже на 16 %
Товары и услуги на Украине за последний год подорожали в среднем на 16 %, пишет РИА Новости.
Национальный банк Украины 11 июня сообщил, что инфляция в стране в мае ускорилась до 15,9 % в годовом измерении и достигла максимума.
"С мая 2024 года цены почти на все выросли на Украине на 16 %", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале одного из информационных агентств.
На сопровождающей публикацию инфографике указано, что больше всего за год подорожали продукты питания и безалкогольные напитки: более чем на 22 %, цены на недвижимость, коммунальные услуги и газ выросли на 20,1 %, на третьем месте - услуги связи, которые подорожали на 18,5 %. Табачные изделия и алкогольные напитки стали дороже на 18,3 %, рост цен на медицинские услуги, образование и рестораны составил от 12 % до 15,2 %, при этом одежда и обувь подешевели почти на 5 %.