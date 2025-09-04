Трамп анонсировал новую встречу с Путиным

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами был весьма напряженным, сообщает немецкая газета Bild. Противоречия коснулись энергетического вопроса.

Трамп заявил, что европейцам следует прекратить покупать нефть у России. По данным Белого дома, Москва за один год получила более 1 млрд евро от продажи топлива в Евросоюз.

При этом коалиция настаивает на участии США в дальнейшем давлении на Россию. Так, европейцы предложили направить в Вашингтон своих представителей, чтобы создать рабочую группу по совместным санкциям.

Реакция Трампа на эту инициативу пока не известна. Однако сообщается, что он планирует в ближайшее время поговорить с президентом России. Трамп также разместил в соцсети свою фотографию с Владимиром Путиным перед переговорами на Аляске.