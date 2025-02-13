Трамп анонсировал переговоры между США и РФ в Мюнхене

Внимание всего мира приковано к Мюнхенской конференции по безопасности.

Москва и Вашингтон после телефонного разговора глав США и России формируют команды для возобновления двустороннего диалога. Сегодня они встретятся на полях саммита в Германии, об этом заявил американский президент. Трамп также сообщил, что к участию приглашены и представители Украины.

На следующей неделе контакты по урегулированию украинского конфликта планируются в Саудовской Аравии. По словам Трампа, стороны уже значительно продвинулись по данному вопросу.

О НАТО Киев может забыть - в Белом доме не видят оснований для вступления Украины в альянс. Зато Трамп хотел бы вернуть Россию в состав "Большой семерки". Кроме того, американский президент планирует провести саммит с Си Цзиньпином и Путиным о сокращении арсенала ядерных вооружений.