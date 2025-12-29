Содержание переговоров Трампа и Зеленского в самое ближайшее время обсудят в Кремле.

Хозяин Белого дома оценил прогресс переговоров в Мар-о-Лаго на 95 %.

Разногласия сохраняются по вопросу территории Донбасса. Также Зеленский уже начал отнекиваться от референдума.

При этом Трамп готов лично отправиться в Киев и выступить перед Верховной радой, чтобы добиться приятия своего мирного плана.

Европейские спонсоры войны продолжают курс на затягивание конфликта

Глава МИД Эстонии призвал усилить давление на Россию. Таллин даже пообещал увеличить военные поставки Киеву и потребовал ввести 20-й пакет санкций.