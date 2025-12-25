Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп готовит новые наземные удары по объектам наркокартелей в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении наносить наземные удары по объектам наркокартелей в Латинской Америке. Об этом он сообщил, поздравляя американских военных с Рождеством.

Отдельно хозяин Белого дома поздравил экипаж авианосца "Джеральд Форд", который сейчас находится в Карибском море. Американский лидер заявил, что США сократили морской наркотрафик из региона на 96 %. Сейчас, по словам Трампа, его администрация пытается определить, кто составляет оставшиеся 4 %.

