Штаты могут предпринять ряд радикальных шагов в своей внешней политике после инаугурации Дональда Трампа.



Так, избранный президент США грозится отобрать Панамский канал, если власти Панамы не пересмотрят условия его эксплуатации. Трампа не устраивают высокие пошлины для американских судов и чрезмерное, по его мнению, сотрудничество Панамы с Китаем.



Он назвал канал "жизненно важным национальным активом для Соединенных Штатов", который не должен быть инструментом обогащения других государств. В случае неповиновния, как заявил Трамп, США могут потребовать вернуть контроль над каналом.